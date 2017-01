Monopoly lance un vote en ligne pour changer ses pions

Le Monopoly va subir un petit lifting. La marque Hasbro, qui possède l’un des plus célèbres jeux de plateau, a lancé un site qui encourage les internautes à voter pour huit nouvelles figurines. C’est la première fois depuis 82 ans que l’entreprise sollicite l’avis du public pour des changements aussi importants.





Jusqu’à présent et après plusieurs changements par le passé, il y avait huit pions : le dé à coudre, la brouette, le bateau, la voiture, le chien, le chat, les bottes et le haut-de-forme. Hasbro est donc aujourd’hui prêt à les remplacer, et il a vu les choses en grand.