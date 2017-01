JT 20H - Mont Blanc : une odyssée de 38 km en traîneau à chiens

Dans le monde des chiens de traineau, cette course, mythique, a des allures d’incontournable. Et son nom parle pour elle : la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, qui sillonne les Alpes, met en compétition 20 mushers – terme désignant le conducteur de l’attelage - et surtout 500 chiens issus du monde entier.





On l’imagine, si les paysages que vont traverser 10 jours durant les compétiteurs ont de quoi couper le souffle, l’exercice n’en est pas moins des plus exigeants. Pour espérer tirer son épingle du jeu, une seule règle : que le musher et son attelage ne fasse plus qu’un. Ce que nous confirme Benoît Vérin, conducteur de traineau mais surtout éleveur passionné : "Ce qui est le plus important, c’est la complicité avec les chiens".