JT 20H - Osez la pole dance !

PHÉNOMÈNE DE MODE - Hommes ou femmes, ils sont nombreux à avoir tenté l’expérience. La pole dance s’exporte partout en France, dans les salles de sport… ou dans les piscines. Ludique, ce sport sculpte le corps et permet à la gent féminine de dire au revoir à la cellulite. Et aujourd’hui, même les plus jeunes y sont accros.