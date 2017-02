Le Monopoly clôt son vote pour de nouveaux pions et se débarrasse d'une pièce emblématique

Sur Twitter, les fans ont eu des réactions plutôt drolatiques. "Personne n'a jamais voulu être ce maudit dé, bon débarras. Expédiez-le droit en enfer", clame l’un. Un autre lève les bras au ciel : "Donc Monopoly se débarrasse du dé. Il ne reste plus rien de sacré dans ce pays. Je blâme les libéraux et les conservateurs." Plus pragmatique, et tout aussi drôle, un internaute propose : "Les gens sont curieux de savoir ce qui remplacera le pion du dé au Monopoly. Je propose Cee Lo."