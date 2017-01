Le retour de l'art déco dans nos intérieurs

Pratiquement un siècle après son âge d’or, l’art déco fait son grand retour dans le monde du design… et dans nos intérieurs. A l’époque, ce style décoratif et architectural sobre avait succédé à l’art nouveau tout en opulences et fioritures. Au contraire, l’art déco célèbre la sobriété.





Sa version 2017 met l’accent sur le doré, le laiton et des matières chic. Les velours recouvrent canapés et coussins tandis que les luminaires se déclinent en globes. On retrouve d’ailleurs cette forme géométrique sur les papiers peints dont on peut poser un seul lai sur le mur. Une option qui permet de montrer qu’on est à la page, sans trop surcharger son intérieur.