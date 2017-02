Depuis plusieurs années, la France était la destination la plus prisée des skieurs du monde entier. Une première place ravie par les Etats-Unis en 2015 et 2016. Depuis cinq ans, la croissance des stations américaines est telle qu’elles recrutent des responsables marketing. Si la neige est toujours au rendez-vous, le prix du forfait est cependant trois fois plus élevé que dans l’hexagone.