Nintendo Switch, Legend of Zelda, Ghost Recon… A quoi tu joues ce week-end ?

"The Legend of Zelda : Breath of the Wild"

On le savait beau depuis notre première approche en juin 2016. On découvre qu'il est finalement magique et magnifique. Le dernier opus de Nintendo réinvente la franchise Zelda en lui offrant une nouvelle dimension : une balade dans le célèbre monde d’Hyrule en totale liberté. Liberté, un mot-clé de ce Breath of the Wild qui vous laisse mener les aventures de Link comme bon vous semble. Allez où vous voulez, quand vous voulez. C’en est vertigineux et l’on perd parfois juste la notion du temps à ramasser des objets un peu partout, construire ses armes, fabriquer ses potions, adapter sa tenue à l’environnement, etc.





Mais le jeu garde aussi la recette qui a fait son succès : des énigmes à résoudre, des armes à récupérer (qui s’usent et se cassent désormais !), des ennemis à vaincre… Désormais, vous avez des donjons à conquérir dans l’ordre que vous voulez. On annonce près de 200 heures de jeu. Autant dire qu’il nous reste largement de quoi découvrir et nous perdre au fil de ce jeu d’aventure new look, visuellement surprenant avec ses panoramas vertigineux. Si l’on ne retrouve pas la musique emblématique des Legend of Zelda, celles-ci bien envoûtantes conviennent à merveille aux nouveaux graphismes façon estampe et dessins à la main.

Un jeu Nintendo disponible sur WiiU et Switch – PEGI 12