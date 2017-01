Plus tendance que jamais, le phénomène pole-dance débarque en France

C'est un sport en plein expansion. Le pole dance tente de casser les clichés qui lui sont associés en partant à la conquête du grand public : née au Canada dans les années 20, la pratique a traversé l'Atlantique pour venir s'implanter en Europe. Mélange d'acrobaties et de figures aériennes autour d'une barre métallique verticale, elle a longtemps souffert de son image sulfureuse due à sa pratique dans les clubs de strip-tease. Si les professionnels tentent depuis longtemps de casser les clichés, il semble que le sport se démocratise peu à peu en France.





Car les clubs qui proposent la pole dance sont de plus en plus nombreux : on compte aujourd'hui plus de 200 écoles spécialisées à travers le pays. Et si le nombre d'inscrits est lui aussi en hausse, c'est aussi parce que la pratique se décline sous plusieurs formes. Dans l'eau ou combinée avec un cours de fitness ou de jazz, les adeptes se tonifient de façon ludique.





Si elle n'est pas encore très populaire en Hexagone, la pole dance est pourtant à prendre au sérieux. L'année dernière, la Fédération a organisé le tout premier championnat de France pour récompenser les meilleurs danseurs, en solo ou en duo. A cette occasion, toutes les générations se sont retrouvées : classés par catégories, les juvéniles (9-11 ans) se sont pendant deux jours affrontées aux côtés des seniors (40 ans et plus).