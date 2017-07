Un pilote d’ULM a réussi à apprivoiser des oies sauvages pour voler avec elles en patrouille

Depuis plus de 20 ans, Christian vole au plus près des oiseaux migrateurs à bord de son ULM. Pour arriver à cette proximité, il a dû apprivoiser ces oiseaux. Un travail quotidien, par imprégnation au plus près des oies et des bernaches. A force de contact, les oiseaux se sont habitués à lui et l’accompagnent en patrouille lorsqu’il décolle à bord de son ULM.