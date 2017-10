Vacances de la Toussaint : 5 destinations de dernière minute à profiter en couple ou entre amis

Envie d'un séjour city mais sans aller à New York ? Et si vous alliez à Philadelphie ? Au sud de l'une des destinations préférées des Français, Philadelphie est LA destination des férus de culture. C’est à Philadelphie, le 4 juillet 1776, qu’a été proclamée, par Thomas Jefferson, la Déclaration d’Indépendance et que la première Constitution a été rédigée en 1787.





Entre la Fondation Barnes où vous croiserez des tableaux impressionnistes de Monet notamment ou encore Gauguin, Picasso, Degas, et le Philadelphia Museum of Art (celui du film Rocky) où vous pourrez voir des tournesols de Van Gogh et grimper les marches comme le boxeur le plus connu du cinéma mondial : cette ville est pour vous si vous êtes tenté par un séjour aux USA sans le côté fourmillant de New York.