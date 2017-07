Météo, marées, méduses... Ces applis qui permettent de profiter de la plage en toute sérénité

Soleil ou grisaille ?

Rien de plus frustrant que d’arriver en bord de mer, se frayer un chemin dans le sable jusqu’à la plage et découvrir des nuages qui cachent le soleil. Les prévisions météo peuvent évoluer rapidement sur le littoral et être parfois très localisées mais rassurez-vous, de nombreuses applications météo existent pour être certain de trouver su soleil une fois les pieds dans l’eau.