La montagne Sainte Victoire est un petit chef-d'œuvre de la nature. A quelques kilomètres d'Aix-en-Provence, le massif culmine à 1000 mètres d'altitude. Paradis de la faune, de la flore et des randonneurs, ce lieu unique et hors du temps a inspiré les plus illustres peintres de la fin du 19ème siècle. Parmi eux, Paul Cézanne, un enfant du pays.