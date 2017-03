A l'approche du premier tour, la lettre de Charb aux "escrocs de l’islamophobie" fait-elle peur ?

Visiblement il n’y a pas que dans le Nord que le spectacle dérange. Gérald Dumont et Markia Bret affirment en effet que le spectacle a été refusé par deux théâtres auquel il a été proposé dans le cadre du prochain "off" du Festival d’Avignon, La Manufacture et L’entrepôt. Ils s’en sont émus dans une lettre adressée aux élus régionaux mais aussi à la ministre de la Culture Audrey Azoulay.





"Ce spectacle n'a pas été déprogrammé, il n'a tout simplement pas été retenu", s’est défendu depuis Pascal Keiser, le patron de La Manufacture. "Nous avions des doutes sur la qualité artistique du spectacle." Riposte de Gérald Dumont : "J’ai envie de dire que si j’avais fait une merde, je ne suis pas sûr que l’équipe de Charlie serait derrière nous."