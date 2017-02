Affaire Fillon, violences en banlieue : RSF dénonce le "climat nauséabond" subi par les journalistes

Sifflements, insultes, véhicule incendié… Les journalistes en ont vu des vertes et des pas mûres ces derniers jours. A la suite de ces attaques, Reporters sans frontières a dénoncé lundi soir une situation inadmissible. "Ce climat nauséabond et délétère est dangereux pour la liberté de la presse d'autant plus quand il est entretenu par de hauts responsables politiques, qui envoient ainsi le message à peine voilé que n'importe quel citoyen peut s'attaquer impunément à la presse", a déclaré Pauline Adès-Mével, responsable du bureau Union européenne de RSF.





L’association a pointé du doigt la ligne de défense de François Fillon qui se présente comme la victime d’un lynchage médiatique dans le cadre des révélations sur les emplois présumés fictifs de Pénélope Fillon. Ce jeudi à Poitiers, lors d’un meeting du candidat Les Républicains, Jean-Pierre Raffarin avait adopté la même ligne de conduite en lançant ironiquement : "Un petit mot pour dire merci aux nombreux journalistes (…) Ils ont voulu montrer combien il était important pour eux de mieux connaître, mieux comprendre le Poitou et le Futuroscope", pendant que la salle huait les journalistes.