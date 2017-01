Affaire Morandini : le volet "harcèlement sexuel" relancé après le dépôt d'une nouvelle plainte

L'affaire va-t-elle être relancée ? Possible. Selon M6INFO, Jean-Marc Morandini fait l'objet d'une nouvelle plainte pour "harcèlement sexuel" et "travail dissimulé" avec constitution de partie civile, indique Me Vallat, avocat de trois plaignants.





Me Laurent Cailloux-Meurice, également conseil de deux autres plaignants, a indiqué que ces "deux acteurs devraient également se joindre" à cette procédure. Une plainte déposée le 20 janvier dernier, après le classement sans suite par le parquet de Paris de ce volet de l'enquête.