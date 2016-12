Non, Sam Hyde n'est pas l'auteur de l'attentat de Berlin (ni d'aucun autre) !

"Sam Hyde is the killer". Sur Twitter, "Sam Hyde est le tueur" est devenu un mème, tant il fait tomber dans le piège les utilisateurs du réseau social. Depuis la fusillade de l'Umpqua Community College le 1er octobre 2015 - et jusqu'à l'attaque de Berlin cette semaine, à chaque attentat et autres tueries -, le nom de ce comédien de 31 ans circule sur les réseaux sociaux pour lui attribuer le massacre.