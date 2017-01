Audiences radio : Ruquier cartonne sur RTL, Vanhoenacker progresse sur France Inter, Sublet au plus bas sur Europe 1

Quatrième radio de France, France Info enregistre 4,7 millions d'auditeurs (soit 250 000 de plus en un an) et se retrouve ex-aequo avec RMC avec 4,37 millions d'auditeurs. Une mauvaise nouvelle pour la station de la rue François Ier qui perd 523 000 fidèles en un an mais une bonne pour RMC qui réalise son record historique en enregistrant une hausse de 127 000 auditeurs sur un an. Quant à Alessandra Sublet, elle continue de perdre des auditeurs (181 000 sur un an) et ne séduit plus que 239 000 personnes.