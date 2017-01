Auteur de romans, comédienne et voix de dessins animés... trois choses que vous ignorez peut-être sur Catherine Laborde

Présentatrice adorée des téléspectateurs, Catherine Laborde ne se cantonnait pas à ce rôle. Elle est l’auteure de six livres, écrits entre 1997 et 2016. Certains livres sont autobiographiques, d’autres romancés et parfois écrits avec son mari, Thomas Stern. Le dernier, intitulé "Les chagrins ont la vie dure", est paru en 2016, chez Flammarion.

2 Et si on la retrouvait sur les planches ?

Passionnée de théâtre et ancienne du Conservatoire d'art dramatique de Bordeaux, Catherine Laborde entend bien profiter de sa passion désormais et pourquoi pas monter sur les planches. Sur RTL ce dimanche, elle a laissé entendre que son désir pourrait se concrétiser. "On a monté l'année dernière avec Philippe Lelièvre 'Les Fables de La Fontaine'. On a joué cela à Avignon mais maintenant, j'ai envie de le jouer pour de bon", dit-elle.