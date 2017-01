Bernard de la Villardière interdit d’entrer au Venezuela

Il semblerait que Bernard de la Villardière soit sur liste noire. Fin janvier, le journaliste a prévu de présenter un nouveau numéro de "Enquête Exclusive" sur M6. Axé sur la crise au Venezuela, le reportage souhaite mettre en avant la pénurie alimentaire, la montée de la violence et l’inflation galopante du pays. La première partie de l’émission a déjà été tournée mais le présentateur et son équipe souhaitaient se rendre directement sur place et ajouter au reportage des interventions personnelles sur le terrain. Cependant, il semble que cette idée ne soit pas du goût de tous : selon Télé-Loisirs, l’équipe de M6 aurait été refoulée par le gouvernement vénézuélien.