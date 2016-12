C8, TPMP et Hanouna, "stars" du palmarès des chaînes TV les plus épinglées par le CSA

La suite du classement paraît bien sage. NRJ 12, Canal +, et France Télévisions obtiennent chacune trois mises en garde. La première pour trop de publicité diffusée le 29 février, un manquement en 2015 à sa convention qui l’oblige à consacrer plus de la moitié de son temps d’antenne au divertissement et, enfin, le ton de ses émissions "Le Mad Mag" et "Les Anges de la téléréalité". Canal + est quant à elle sanctionnée suite notamment à une blague transphobe de la Miss Météo du Grand Journal au sujet de la chroniqueuse Brigitte Boréale , tandis que le groupe France Télévisions est mis en cause suite aux commentaires polémiques de ses journalistes durant les Jeux Olympiques.





Figure également dans ce classement I-Télé, mise en demeure pour "manquements aux exigences d’honnêteté et de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information, dans l’émission “Morandini live”", et "l’absence de fonctionnement effectif depuis septembre 2015 du comité d’éthique prévu dans la convention de la chaîne".