Canular homophobe dans TPMP : C8 condamnée à une amende de 3 millions d'euros par le CSA

Par voie de communiqué, le CSA rappelle que l'émission a eu "recours à de nombreux clichés et attitudes stéréotypées sur les personnes homisexuelles" et que par conséquent, "la société C8 a gravement méconnu le principe de respect de la vie privée, ainsi que son obligation de lutter contre les discriminations". Par ailleurs, l'institution souligne que, après "trois mises en garde et deux mises en demeure", elle n'a "manifestement pas été entendue" par la chaîne.





Au début du mois de juin, le CSA avait choisi de priver l'émission de publicité pendant trois semaines. Une décision énoncée suite à la diffusion de deux séquences, en novembre et décembre 2016, sanctionnées respectivement pour atteinte au respect de la personne humaine et sexisme.