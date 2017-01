Claire Chazal à France Info : "J’aimerais beaucoup"

Celle qui était à la tête des JT de TF1 serait de retour à l’information. C’est sur la chaîne d’information du service public qu’elle officierait. Lors d’une interview accordée à Thomas Joubert, la journaliste n’a pas caché son envie de travailler avec "son ami très cher" Germain Dagognet : "J’aimeras beaucoup collaborer. Nous réfléchissons à des choses. Dès qu’il me proposera, j’approuverai".





Si Claire Chazal n’a pour le moment rien confirmé, elle explique avoir quelques idées sur son rôle à France Info : "On avait vaguement eu l’idée d’un projet d’émission philosophique, d’accompagner la réflexion collective et d’essayer de prendre un peu de recul par rapport aux événements et notamment la politique. Si nous y arrivons, nous serons très heureux".