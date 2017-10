Clash Angot/Rousseau/Moix dans "ONPC" : Marlène Schiappa dépose un signalement au CSA

Si le ton est monté, c'est que Christine Angot n'a pas apprécié que l'ancienne élue écolo veuille "donner aux femmes - victimes d'agressions sexuelles - des outils pour se faire entendre". "Je vous interdis de dire ce que vous dites !", l'a interrompue la chroniqueuse. "Vous ne pouvez pas parler au nom de toutes les femmes. Vous auriez dû dire ‘je’. On ne peut parler que de son viol", a ajouté celle qui fut elle-même victime d'un viol dans sa jeunesse et qu'elle relate dans deux ouvrages, L’Inceste et Une semaine de vacances. A la question 'que doit-on faire en cas d'agression?', elle a ensuite lâché sans sourciller "et bien, on se débrouille".