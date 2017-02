"Construire un mur autour de la France" : un quotidien algérien publie en Une un canular du Gorafi sur Marine Le Pen

"Le Pen : 'Je vais construire un mur entre nous et l'Algérie, et cette dernière va le financer’", la Une du journal algérien El Hayat de ce mardi interpelle. L’information rappelle forcément la proposition de Donald Trump d’édifier un mur-frontière entre les Etats-Unis et le Mexique, et dont il exige (en vain pour l'instant) le financement par les Mexicains. Une proposition qui avait fait l’effet d’une bombe, tant elle avait choqué l’opinion internationale. La candidate frontiste chercherait-elle à calquer son programme sur celui du président américain ?





La ficelle est si grosse qu’elle semble peu croyable. Et effectivement, cette information n’a rien de réaliste, elle est tout simplement tirée d’un article du Gorafi. Comme à son habitude, le site parodique en avait pourtant fait des tonnes, expliquant que Marine Le Pen souhaitait, pour financer ce projet, que "le président Bouteflika (réunisse) au plus vite la somme de 9,36 milliards d’euros, et (lui fasse) parvenir par virement ou mandat postal à l’adresse suivante." Les journalistes de El Hayat ont foncé tête baissée et repris cette (fausse) information, sans oublier cependant de citer leur (fausse) source.