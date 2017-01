Quand le romantisme dérape : retour sur la carrière artistique de David Hamilton

Sa cote de popularité est atteinte dans les années 1970, où ses livres se vendent à des millions d’exemplaires, sans compter les produits dérivés de ses images nimbées de contours flous et de tons pastels. "On a beaucoup parlé du 'flou hamiltonien', certains ont même prétendu que je soufflais sur l’objectif pour donner ce fameux flou à mes photos !", s'amusait le photographe dans une interview à Paris Match en 2015.





Très vite, son univers érotico-romantique attire le monde de la mode, et il réalise une publicité pour un parfum. Le photographe passe ensuite derrière la caméra avec le film Bilitis en 1977. Il fera jouer Macha Méril dans Tendres cousines, son troisième film, et Emmanuelle Béart dans Premiers désirs en 1980.





Les temps et les modes changent, et à l’aube des années 2000 son style mêlant jeunes filles en fleurs, décors bucoliques et flou artistique est jugé dépassé et dérangeant. David Hamilton retombe dans l’oubli jusqu’à ce que l’affaire Flavie Flament ne le propulse dans la rubrique des faits divers. Le photographe comptait porter plainte pour diffamation, avant de choisir le suicide. L’affaire, classée sans suite, aura néanmoins relancé le débat sur la prescription en cas d’abus sexuels sur mineurs.