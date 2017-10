"Des larmes de désespoir" : Sandrine Rousseau revient sur son échange houleux avec Christine Angot dans "ONPC"

Des larmes. Et une polémique qui n’en finit pas d’agiter les réseaux sociaux. Samedi soir, Sandrine Rousseau participait à l’émission "On n’est pas couché" sur France 2. L’occasion pour l’ancienne porte-parole d’EELV de faire la promotion de son livre Parler. Un ouvrage dans lequel elle évoque l’affaire Denis Baupin et l’agression sexuelle dont elle aurait été victime.

Mais son intervention a été marquée par un échange houleux avec Christine Angot et Yann Moix, snipers de l’émission. De quoi faire couler ses larmes. Via un communiqué diffusé dimanche sur Twitter, l’ancienne écologiste a tenté d’expliquer sa réaction : "Peut-être ne comprend-on pas tout des raisons de la montée de mes larmes et de mon désarroi. Mais dans celle-ci ce serait une erreur de ne voir que les résultats de l'agressivité dont je fais l'objet sur le plateau". Et d’ajouter : "Ces larmes sont avant tout celles du désespoir de voir à quel la point la parole est douloureuse et difficile et à quel point on a laissé sur le ring s’affronter deux femmes".