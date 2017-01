Deux ans après les attentats, "Charlie Hebdo" veut voir le bout du tunnel malgré les menaces

Depuis l'attentat, plusieurs membres de Charlie ont annoncé leur départ, en désaccord avec sa ligne ou pour raisons personnelles : le dessinateur Luz, l'urgentiste Patrick Pelloux ou la journaliste Zineb El Rhazoui. "Je m'interroge sur la faculté de Charlie Hebdo à continuer à porter le flambeau de l'irrévérence et de la liberté absolue", a déclaré cette dernière, favorable à un nouveau statut pour le journal, qui appartient à Riss et son directeur financier Eric Portheault. D'autres sont devenus des piliers du journal, comme les dessinateurs Juin, Félix et Foolz, auteur de la couverture de cette semaine.