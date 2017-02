Finalement, le media pro-Trump Breitbart News ne sera pas lancé en France avant plusieurs mois

"Il n’y a rien à communiquer pour l’instant, a répondu par courriel à The Verge un porte-parole de Breitbart. Recontactez-nous dans deux mois". Fin janvier, ce site américain d’info dédié aux nouvelles technologies racontait comment un jeune activiste français avait déposé, peu après l’élection de Donald Trump, le nom de domaine Breitbart.fr, dans le but de retarder son déploiement dans l’Hexagone. "Lorsque j’ai vu qu’ils cherchaient à se lancer en France, j’ai vraiment eu peur, parce que je pense que le site pourrait vraiment marcher en France", confiait l’intéressé.





Malgré tout, comme le souligne Le Monde, cet acte de résistance ne devrait pas être un obstacle pour le site dont les deux éditions locales, à Londres et Jérusalem, ont une adresse de type : breitbart.com/london. Pour The Verge, c’est aussi un signe d’impréparation et la preuve que la ligne politique et éditoriale de Breitbart est un peu floue. A trois mois de l’élection présidentielle, nul doute que les avatars français de Breitbart News se rêvent d’un destin similaire. A l’instar du site d’extrême droite Fdesouche, qui s’est déjà attribué le titre de "The Breitbart of France". Pas de quoi fanfaronner !