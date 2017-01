France 2 : Elodie Gossuin, à la tête d’une émission culinaire, avoue avoir "brûlé le gâteau d’anniversaire de ses enfants"

"Ils sont deux par semaine et ils doivent sortir un plat par jour". Invitée de la Médiasphère, Elodie Gossuin a décrit pour LCI les spécificités de la nouvelle émission culinaire qu'elle animera à partir du 23 janvier, et qu'elle définit comme une adaptation télé du dessin animé "Ratatouille" : "Il y a deux grands chefs, qui guident à travers une oreillette deux candidats qui sont totalement amateurs en cuisine". Et si l’animatrice s’est lancée dans cette aventure, c’est aussi parce qu’elle se sent concernée : "Ces candidats sont un peu comme moi, c’est aussi pour ça que je fais partie de ce programme c’est-à-dire que je n’ai aucune compétence particulière en cuisine".