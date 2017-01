Franck Lanoux de RMC n’a pas de leçon à recevoir de RTL organisateur de la "Médiamétriche"

Ce sont la publication des chiffres de Médiamétrie la semaine dernière qui ont déclenché les hostilités. Depuis plusieurs jours Europe 1 et RMC se battent à coups d’affiches et d’encarts publicitaires pour s’attribuer la quatrième place dans le classement des radios les plus écoutées de France. Selon Médiamétrie, les deux stations sont aujourd’hui sur un pied d’égalité avec 8,1% d’audience moyenne et 4,3 millions d’auditeurs sur la période de novembre et de décembre 2016.





"Pour calculer l’audience des radios il y a 4 critères qui s’expriment de 6 manières différentes", a expliqué ce mercredi matin Franck Lanoux, directeur général de RMC invité dans "La Médiasphère" de LCI. Après avoir sous-entendu que chacun pouvait voir midi à sa porte, il a enfoncé le clou : "La durée d’écoute est plus longue chez RMC que sur Europe 1. Si on a autant d’auditeurs qu’Europe 1, les nôtres nous écoutent plus longtemps donc la part d’audience est plus importante".