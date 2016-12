Gad Elmaleh et Kev Adams accusés de racisme anti-asiatique après un sketch

Quelques heures après sa publication, la tribune avait déjà été largement partagée sur les réseaux sociaux et reprise par plusieurs médias. Sur Twitter, de nombreux internautes ont remercié le journaliste de dénoncer "le racisme ordinaire" de ce sketch. Seulement voilà, ce jeudi matin, cette même tribune avait été supprimée du site CliqueTV. En allant jeter un œil sur leur compte Twitter, on retrouvait un lien vers un nouvel article intitulé : "Mise au point suite à la publication de la tribune 'Moi asiatique...'".





Anthony Cheylan raconte sa "surprise" quant au succès de son article et explique vouloir "clarifier certains pointes suite à de nombreux messages et textes nauséabonds" qu'il a pu lire. "Non, Kev Adams et Gad Elmaleh ne sont pas racistes", attaque-t-il d'emblée. "Oui, leur sketch contient des maladresses – tout comme ma tribune, ce que certain(e)s ont pu me faire remarquer", tempère-t-il ensuite. Et ca ne s'arrête pas là. Dans la deuxième partie de l'article, Mouloud Achour, le directeur de CliqueTV, s'interroge sur la liberté d'expression sur scène et raconte sa tristesse d'avoir vu "ces deux mecs (Gad Elmaleh et Kev Adams) accusés".





La "mise à jour" n'a pas manqué de faire réagir les tweetos que certains ont qualifié de "scandaleuse". "Rétropédalage catastrophique. La chronique a permis une grosse prise de conscience. Du sabordage", dénonce notamment Young Croco. Aux alentours de 10h30, la tribune d'Anthony Cheylan avait été republiée avec un petit message en tête d'article : "Suite à des dévoiements nauséabonds de cette tribune, Anthony Cheylan et Mouloud Achour ont publié une mise à jour à lire ici".