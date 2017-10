Inès Rau : qui est cette Française, première playmate transgenre de l'histoire de Playboy ?

"Quand je faisais cette séance photo, je pensais à tous ces moments difficiles de mon enfance. Tout ce qui se passe aujourd'hui me procure tellement de joie", a confié la jeune femme de 26 ans dans les colonnes du mensuel "masculin" où elle était déjà apparue en 2014 comme simple modèle. "C'est le plus beau compliment que j'aie jamais reçu. C'est comme si on m'avait offert un bouquet de roses géant." Une façon pour elle de s'assumer encore un peu plus. "C'est un salut de dire la vérité sur ce que vous êtes, que ça soit votre genre ou votre sexualité. Les gens qui vous rejettent n'en valent pas la peine. Il ne s'agit pas d'être aimé par les autres, il s'agit de s'aimer soi-même.