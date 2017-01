Jean-Pierre Elkabbach quitterait Europe 1… pour devenir conseiller de Vincent Bolloré

Un seul être vous manque… Europe 1 tenait ce lundi matin une conférence de presse pour dévoiler les aménagements de sa grille de programmes, afin d’enrayer la chute continue de ses audiences. A la clé, de nouveaux chroniqueurs politique en matinale en vue de la présidentielle (Bruno Jeudy, Yves Thréard, Soaziq Quéméner), des changements d’horaire (l’émission de fait divers de Christophe Hondelatte décalée l’après-midi à 13h15, celle d’Alessandra Sublet avancée à 15h30) ou encore l’arrivée en quotidienne du débat des "Grandes Voix", animé par Sonia Mabrouk de 17h à 18h.





Et Jean-Pierre Elkabbach dans tout ça ? Dans la liste des (nombreuses) voix de la rentrée, communiquée par Europe 1, ne figure pas celui de Jean-Pierre Elkabbach. Fin décembre, la station de la rue François Ier annonçait que son interview politique quotidienne serait désormais confiée au directeur de la rédaction Fabien Namais. Et qu’il hériterait de deux entretiens politiques le samedi et le dimanche, à 8h20, en plus de l’animation du "Grand Rendez-vous", le dimanche de 10h et 11h. Visiblement, les fêtes de fin d’année ont changé la donne.