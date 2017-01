JT 13H - Alexandre et Bruno, que sont devenus les grands gagnants de "12 coups de midi" ?

À l'antenne depuis juin 2010 sur TF1, l'émission "Les 12 coups de midi" a vu émerger de nombreux grands gagnants. Parmi eux, Alexandre et Bruno. Avec plus de 400.000 euros de gains, le premier a déménagé dans le sud de France, s'est acheté une maison et s'est offert quelques plaisirs. Le second, qui a participé à plusieurs jeux TV, a réalisé ses rêves en achetant les droits d'une pièce de théâtre. Aujourd'hui, ils abordent leur vie respective plus sereinement.