JT 13H - Christian des "12 coups de midi" : son interview au JT de 13H

Invité du JT de 13H de TF1, le plus grand "Maître de midi" Christian Quesada est revenu sur son élimination de l'émission "Les 12 coups de midi". Ce père de famille, qui percevait encore le RSA il y a six mois, a expliqué d'où lui venait cette culture générale qui lui a permis de remporter plus de 800.000 euros de gains.