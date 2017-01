JT 13H - Le best-of de Christian Quesada dans "Les 12 coups de midi"

Après six mois de participations à l'émission de Jean-Luc Reichmann, "Les 12 coups de midi", Christian Quesada a été éliminé samedi dernier. Il a engrangé plus de 800 000 euros de gains et de cadeaux. Une somme astronomique qui va lui permettre d'assurer plus sereinement le futur. Retour sur ses meilleurs moments dans l'émission télévisée de TF1, présentée par Jean-Luc Reichmann.