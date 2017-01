JT 13H - "Les 12 coups de midi" : le retour gagnant de Christian dans son village

À Hauteville-Lompnes, dans l'Ain, on ne parle que de lui. Sa défaite n'entache en rien sa popularité. Tous les habitants sont sous le charme de Christian Quesada, ce père de famille devenu une vedette après sa participation à l'émission "Les 12 coups de midi". Au-delà des gains, plus de 800.000 euros, l'homme qui était encore au RSA il y a six mois entame une nouvelle vie, pleine d'espoir.