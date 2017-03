"Koh-Lanta 2017" au Cambodge : les nouvelles règles surprennent les candidats !

Cette année, fait exceptionnel dans l'aventure de "Koh Lanta" : ce ne sont pas deux mais trois équipes qui s'affronteront. On connaissait les équipes jaune et rouge ; désormais, vous aurez en plus une équipe... bleue. Les combats à trois tribus seront d’autant plus disputés, les stratégies plus compliquées, et le risque d’élimination encore plus grand.