Koh-Lanta Cambodge : tout ce que vous devez savoir sur cette 21e saison

Cette année, fait exceptionnel dans l'aventure de Koh-Lanta : ce ne sont pas deux mais trois équipes qui s'affronteront. On connaissait les équipes jaune et rouge ; désormais, vous aurez en plus une équipe bleue. Les combats à trois tribus seront d’autant plus disputés, les stratégies plus compliquées, et le risque d’élimination encore plus grand.





Le public pourra effectivement découvrir trois équipes très différentes les unes des autres, avec une organisation sur le camp et dans les épreuves propre à chacune. Mais ce sont dix-huit aventuriers qui s’affronteront. En effet, lorsqu’une équipe ira au conseil, chaque aventurier aura désormais un risque sur six de quitter l’aventure.