L'AFP a-t-elle étouffé l'affaire Ferrand ? "Non", répond l'agence, qui n'avait "pas suffisamment de sources recoupées"

L'AFP a-t-elle réellement étouffé l'affaire comme le suggère le SNJ-CGT ? "Non", indique à LCI, Michèle Léridon, directrice de l'information de l'AFP. "Nous avions des bribes d'informations et pas suffisamment de sources recoupées", nous explique-t-elle. Du côté de la société des journalistes, même son de cloche. "L'AFP, n'a pas étouffé l'affaire Ferrand. Elle a respecté les règles rédactionnelles strictes (...) à savoir la recherche de sources fiables et le recoupement d'informations", indique la SDJ dans un communiqué sur Twitter.





"L'agence ne disposait pas d'éléments suffisamment solides pour sortir cette affaire : nous n'avions qu'une source et elle n'était pas suffisamment fiable", peut-on lire. En d'autres termes, l'AFP avait les informations mais n'a visiblement pas pu recouper celles-ci ni testé la fiabilité de sa source, avant la parution du Canard Enchainé.