La sœur d’Adama Traoré embauchée dans le "Gros Journal" de Mouloud Achour

Mouloud Achour s’était rendu à Beaumont-sur-Oise et avait tendu le micro à la jeune femme : "Votre position sur cette affaire doit être claire […] Ces bavures policières, ces violences policières s'agrandissent de jour en jour en France et ce n'est pas normal", avait-elle lancé au président de la République. Mais malgré tous ses messages, les marches organisées en hommage à son frère et la mobilisation des internautes sur les réseaux sociaux, les réponses officielles, les demandes de clarté de Bernard Cazeneuve mises à part, ont été inexistantes.