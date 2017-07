Laurence Haïm - Emmanuel Macron : chronique d’un divorce annoncé

C’est l’histoire d’une reconversion éphémère. En janvier dernier, après avoir annoncé son départ de la chaîne d’info iTélé, la journaliste Laurence Haïm rejoignait l’équipe de campagne d’Emmanuel Macron, encore à la traîne dans les sondages. Lors de l’une de ses premières prises de paroles, sur BFMTV, elle expliquera avoir elle-même proposé ses services à celui qu’elle qualifie de "french Obama". Une comparaison qui fait sourire mais qu’assume celle qui fut la seule journaliste française à interviewer le prédécesseur de Donald Trump, durant sa campagne de 2008.





Sept mois plus tard, Emmanuel Macron est désormais bien installé à l’Elysée. Mais pas celle qui fut une porte-parole critiquée jusque dans les rangs de La République en Marche. Fin mars, dans un portrait publié dans Libération intitulée "La grande muette", des membres du mouvement reconnaissaient "se la refiler comme une patate chaude", critiquant son style et ses prises de paroles dans les médias.





De fil en aiguille, on comprend que Laurence Haïm n'entre pas dans les plans de l'équipe de communication du successeur de François Hollande. Et qu'elle n'entend pas non plus faire long feu au sein de La République en march. Le 12 juillet, sans surprise, elle annonce elle-même son départ du mouvement sur Twitter et confie le lendemain sur Europe 1 son envie de "revenir à ce qui a toujours été mes amours, c’est-à-dire le journalisme."