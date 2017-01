Le journal "Le Parisien" arrête les sondages politiques

La raison de cet arrêt ? Les estimations trop souvent fausses des sondages. "Ce n'est pas une critique de la méthodologie des sondeurs mais de l'exploitation que font les médias des sondages", a expliqué Stéphane Albouy, qui souhaite que son journal ne soit plus dans "une course de petits chevaux permanente". D'après lui, "il faut entendre le discours tenu de plus en plus selon lequel les médias sont associés à une forme d'élite, qu'ils sont coupés des réalités."





En 2016, les enquêtes des instituts de sondage et des médias ont cumulé les inexactitudes. En France, ces derniers ont longtemps donné Alain Juppé grand vainqueur de la primaire de la droite et du centre ; or, les 20 et 27 novembre dernier, le maire de Bordeaux s’est retrouvé en deuxième place, très loin derrière François Fillon. Dans une moindre mesure, du côté du Royaume-Uni, le résultat du référendum sur le Brexit avait également pris de court et étonné les médias anglo-saxons.





Enfin, outre-Atlantique, c’est la victoire de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis qui a surpris, voire déboussolé, l’opinion publique. La grande favorite des sondages, Hillary Clinton n’a réuni que 228 électeurs, contre 290 pour son concurrent républicain. De quoi penser que les sondages français, pourraient être tout aussi trompeurs lors des prochains grands rendez-vous politiques.