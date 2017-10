LeaksFeed, le nouveau média qui ne veut ni journalistes ni... média

"The truth or nothing", les mails de contact et de confirmation d'inscription de Leaksfeed annoncent la couleur : "La vérité sinon rien". Ce nouveau site de partage d'informations fait ses premiers pas en France et aux Etats-Unis ce mercredi 4 octobre.

Communautaire, le site veut s’affranchir du système médiatique et "des pressions du pouvoir" exercées sur les journalistes. La défiance des citoyens face aux médias étant de plus en plus grande, LeaksFeed souhaite mettre ses utilisateurs au cœur de la création de l’information et en faire des lanceurs d’alerte. Tout ça, sans aucun journaliste…