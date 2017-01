Matthieu Delormeau s'excuse après la polémique du film érotique montré à son neveu

"J'ai dit n'importe quoi parce qu'évidemment c'est totalement faux, c'était pour faire quelque chose que je croyais être drôle et qui évidemment ne l'était pas du tout. Donc évidemment, c'est : totalement faux et totalement interdit par la loi et tant mieux. Donc voilà, je présente mes excuses à ceux que ça a choqués, je le comprends et je l'ai compris après coup" raconte-t-il.





Et d'ajouter : "C'était juste lourd, c'était nul, c'était en direct et vous m'avez posé la question d'instinct, donc comme j'ai pas d'enfant j'ai voulu faire un truc un peu drôle qui a choqué mon neveu, mon père, ma soeur et les téléspectateurs et je leur présente mes excuses. La prochaine fois j'essayerai de réfléchir un tout petit peu avant de répondre et essayer d'être drôle parce que visiblement je ne le suis pas". Si la séquence a été virée du replay, l'extrait est encore disponible sur internet et "l'humour" évoqué par le chroniqueur est difficilement perceptible. Peut-être s'est-il rendu compte qu'il risquait trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.