Michel Drucker "scié" par la venue de François Hollande à son spectacle

"C’est un rendez-vous pris de longue date que j’ai voulu honorer. Le débat, je pense le regarder en replay", a déclaré François Hollande en arrivant dans la salle en compagnie de la ministre de la Culture, Audrey Azoulay. Une version confirmée par Michel Drucker. "François Hollande a bonne mémoire parce que je lui avais dit, il y a plusieurs mois, "si vous venez me voir, venez pour la dernière’", s’est rappelé le présentateur ce lundi matin au micro de RTL.





"Il m’a laissé un petit mot hier pour me dire qu’il rentrait du Mali et qu’il serait là. J’étais un petit peu étonné parce que comme vous tous, je me suis dit : ‘Mais à 18 heures…", a poursuivi Michel Drucker d’autant plus amusé que les candidats socialistes étaient réunis au studio Gabriel, le même studio où est tournée son émission "Vivement Dimanche".