Mis en examen pour corruption de mineurs, Jean-Marc Morandini annoncé de retour sur CNews à la rentrée

Le groupe Canal + a toujours soutenu Jean-Marc Morandini malgré ses ennuis judiciaires. En effet, le présentateur de "Crimes" sur NRJ 12 a été mis en examen pour "corruption de mineurs" et "pour travail clandestin et harcèlement sexuel". Le 13 juillet 2016, une enquête parue dans le magazine Les Inrocks dénonçait les pratiques troubles auxquelles il aurait eu recours lors du casting de sa websérie "Les Faucons", à savoir des photos de nu et des encouragements à la masturbation sur des acteurs, dont certains étaient mineurs. S'il sera à l'antenne en septembre, Jean-Marc Morandini a toutefois toujours assuré qu'il quitterait la chaîne en cas de condamnation.