Le CSA saisi après la diffusion d'une chanson de Frédéric Fromet sur France Inter sur la mort d'Ivan Fandiño

"C'est avec effarement et consternation que nous avons pris connaissance de la chanson de Frédéric Fromet diffusée sur France Inter, tout au long de laquelle sont dépassées les limites de la bêtise", "mais surtout de l'ignominie", indique le communiqué. "Comment peut-on perdre à ce point le sens de l'humain et se vautrer dans la méchanceté gratuite, au moment où une famille perd son fils, son époux, son père, et des millions d'aficionados un artiste admiré"?, s'interrogent l'UVTF et l'ONCT.





"Même si l'aspect provocateur et de mauvais goût des humoristes ne saurait, par principe, être remis en cause, il apparaît que les limites admissibles de la liberté d'expression que fixent la jurisprudence, ont été largement dépassées", ajoutent l'UVTF et l'ONCT, exigeant "un droit de réponse" et "des excuses publiques de la part de l'auteur", "pour l'honneur de la radio du service public et pour la crédibilité de ses programmes".