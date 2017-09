Jupe soulevée dans "Salut les terriens" : Nolwenn Leroy défend son "ami" Laurent Baffie

Si Nolwenn Leroy n’avait pas réagi jusque-là, c’est parce qu’elle "ne voulait pas que cette affaire prenne de l’importance et qu’elle nuise à Laurent". Trop tard semble-t-il. Depuis la diffusion, samedi 23 septembre, de la séquence où Laurent Baffie soulève le bas de la robe de la chanteuse dans "Salut les Terriens" sur C8 , les réactions se sont enchaînées, le CSA dénombrant lundi une cinquantaine de signalements.





Forcée d’admettre que l’affaire a bel et bien pris de l’importance, Nolwenn Leroy a accepté de revenir sur la polémique ce jeudi pour Le Parisien. "Avec mon caractère bien trempé, si je m’étais sentie agressée, je me serais défendue et je lui aurais donné un coup de coude dans la figure. Je l’aurais fait avec n’importe qui d’autre mais Laurent est effectivement un ami, on se connaît depuis quinze ans et il a toujours été bienveillant et respecteux avec moi", a-t-elle déclaré, avant d’ajouter : "Quand on vient chez Ardisson, on sait à quoi on s’attend." D’ailleurs, estime-t-elle, si "à la télé, il y a bien quelqu’un qui n’est pas mysogine et qui est intelligent, c’est bien Laurent". L’humoriste lui aurait "envoyé depuis un bouquet de fleurs et un petit mot plein d’humour".