Philippe Lellouche dans la Médiasphère : "Top Gear, c’est plus un truc de garçons"

Sur la liberté de ton dans l'émission





"C’est extraordinaire. Ce qui est fondamental pour nous et jouissif, c’est qu’on a une liberté de ton absolue donc on est dans l’autocensure. On installe des micros et des caméras dans les voitures et on nous demande d’aller d’un point A à un point B et on dit ce qu’on veut. Donc on ne va pas dire du mal pour dire du mal ou du bien pour dire du bien (…) Il est interdit de faire de la pub pour les voitures et quand on nous en prête, les marques demandent si du mal va être dit de leur modèle ou non. La réponse : on ne sait pas. On a aussi une liberté financière qui nous permet de faire des road trips : on a été au Japon, au Portugal et on nous prépare encore de sacrés voyages."